Эта ошибка губит луковицы: когда нельзя сажать тюльпаны и нарциссы

Эта ошибка губит луковицы: когда нельзя сажать тюльпаны и нарциссы

Неправильно подобранный срок для посадки тюльпанов и нарциссов — главная ошибка, которая губит луковицы. Рассказываем, когда нельзя сажать их в грунт.

Тюльпаны и нарциссы нельзя сажать при температуре почвы выше +10 °C (риск преждевременного прорастания) или когда земля уже промерзла (луковицы не успеют укорениться). Ранняя посадка в теплую почву (август — начало сентября) провоцирует гниль и грибковые болезни, а поздняя (после устойчивых заморозков) приводит к вымерзанию.

Критическая ошибка — посадка в заболоченных низинах или кислую почву без дренажа: застой воды вызывает гниение луковиц за 2–3 недели. Также губительно сажать поврежденные или зараженные луковицы (с плесенью, мягкими пятнами) — они заразят здоровые растения. Нельзя заглублять луковицы менее чем на 3 их высоты (вымерзнут) или более чем на 4 (не прорастут).

Ранее стало известно, какой многолетник можно сеять в августе семенами сразу в грунт.