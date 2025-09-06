Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 14:34

Тюльпаны осенью: секреты посадки для пышного цветения весной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

К концу сезона кажется, что на участке работы больше нет. Но именно осенью закладывается основа для весеннего цветника. Правильно посаженные тюльпаны подарят по-настоящему роскошное цветение, если учесть несколько важных нюансов.

Сроки посадки

Высаживать тюльпаны нужно до первого снегопада, обычно до середины октября. Переносить посадку на весну не стоит — луковицам необходимо пройти естественный период охлаждения.

Если же вы решили отложить работы, храните луковицы в холодильнике, следя, чтобы они не начали гнить.

Как выбрать сорт

Лучше всего подойдут многоцветковые гибриды. Одна луковица способна дать до восьми бутонов — это позволит создать яркую клумбу при минимальных затратах. Перед покупкой внимательно осмотрите посадочный материал: он должен быть плотным, без пятен и трещин.

Подготовка и посадка

  1. За три дня до высадки поместите луковицы в мешок с опилками и уберите в холодильник.
  2. За час до посадки выдержите их в слабом растворе марганцовки (15 минут), затем просушите.
  3. Снимите верхнюю шелуху.
  4. Разрыхлите и удобрите почву: в каждую лунку добавьте по чайной ложке суперфосфата и древесной золы.
  5. Заглубляйте луковицы на три их высоты.

Важное предупреждение

Тюльпаны опасны для кошек. Особенно ядовиты луковицы, но листья и бутоны также могут вызвать отравление. Содержащиеся в них лактоны способны спровоцировать рвоту и диарею у питомца.

Осенняя посадка тюльпанов — это залог весенней красоты. Потратив немного времени сейчас, вы получите эффектный цветник, который будет радовать глаз долгие недели.

тюльпаны
советы
растения
сады
Валерия Мартынович
В. Мартынович
