Стало известно, как мошенники заставляют жертв перезванивать

Мошенники придумали новую схему, заставляя жертв звонить им, сообщают «Известия». По информации издания, злоумышленники маскируются под службы доставки, управляющие компании или банки и присылают человеку письмо или СМС с просьбой перезвонить.

Самыми популярными стали темы замены домофонов и проверки счетчиков. В итоге жертвы, доверяясь бытовым поводам, сами инициируют звонок. Так аферисты обходят блокировку звонков в мессенджерах. Согласно последним данным, ущерб от их действий за третий квартал 2025 года вырос почти на треть и составил более 65 млрд рублей.

Чтобы не попасться на уловки, нужно критически относиться к любым СМС и звонкам, посоветовали эксперты. По их словам, если во время диалога возникли малейшие сомнения, лучше положить трубку. Кроме того, следует подключить двухфакторную аутентификацию для важных сервисов и никому не сообщать пароли и коды подтверждения.

Ранее стало известно, что мошенники начали применять различные схемы обмана жертв в сезон подготовки к новогодним праздникам. Тема привлекательна для аферистов из-за ажиотажа и сжатых сроков, которые вынуждают людей быстро принимать решения.