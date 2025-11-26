День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 08:46

Стало известно, как мошенники заставляют жертв перезванивать

В России мошенники начали отправлять жертвам СМС с просьбой перезвонить

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Мошенники придумали новую схему, заставляя жертв звонить им, сообщают «Известия». По информации издания, злоумышленники маскируются под службы доставки, управляющие компании или банки и присылают человеку письмо или СМС с просьбой перезвонить.

Самыми популярными стали темы замены домофонов и проверки счетчиков. В итоге жертвы, доверяясь бытовым поводам, сами инициируют звонок. Так аферисты обходят блокировку звонков в мессенджерах. Согласно последним данным, ущерб от их действий за третий квартал 2025 года вырос почти на треть и составил более 65 млрд рублей.

Чтобы не попасться на уловки, нужно критически относиться к любым СМС и звонкам, посоветовали эксперты. По их словам, если во время диалога возникли малейшие сомнения, лучше положить трубку. Кроме того, следует подключить двухфакторную аутентификацию для важных сервисов и никому не сообщать пароли и коды подтверждения.

Ранее стало известно, что мошенники начали применять различные схемы обмана жертв в сезон подготовки к новогодним праздникам. Тема привлекательна для аферистов из-за ажиотажа и сжатых сроков, которые вынуждают людей быстро принимать решения.

мошенники
звонки
россияне
мессенджеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Таиланде пропал житель Сахалина
«Остров Мечты» украсили к Новому году
«Смерти подобно»: депутат о страхе Киева перед завершением конфликта
«Вопиющий случай»: омбудсмен высказалась о ситуации с семьей в Кольчугино
В США рассказали, что дал Зеленскому план Трампа по Украине
Европу предупредили о рисках поддержки Украины без США
Суд оставил в силе приговор агенту Киева за передачу данных о технике ВМФ
Встреча Путина с Жапаровым в Киргизии попала на видео
Наступление ВС РФ на Харьков 26 ноября: отказ воевать, ситуация в Купянске
Россиянин задумал подорвать чиновника и получил срок
Белое нечто вырвалось из Зеленского во время видеообращения
Россиянина осудили за госизмену после передачи данных о предприятии ВПК
Рулет из нашего традиционного новогоднего салата: как такое возможно?
Россиянин получил 24 года колонии за сбор данных о ПВО Подмосковья
Жадный стример «околдовал» женщину и разрушил семью
Во Франции назвали самое уязвимое место Лувра
Кортеж Путина в сопровождении конной кавалерии сняли на видео
Продюсер Разин купил дом в США на фоне судов с семьей Юрия Шатунова
«Два года терпели эти пытки»: соседка рассказала о кубанском отце-тиране
В центре российского города загорелся одноэтажный жилой дом
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.