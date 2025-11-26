День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 09:00

Лукашенко запланировал встречу с Путиным на саммите ОДКБ в Бишкеке

Александр Лукашенко и Владимир Путин Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицын/ МИА «Россия сегодня»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Бишкек 26 ноября, чтобы принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». По его информации, там же планируется двусторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент Белоруссии направится с рабочим визитом в Кыргызскую Республику, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. <...> В Бишкеке также состоится двусторонняя встреча Лукашенко с Путиным, — отметил источник.

Белорусский лидер выскажется по актуальным вопросам коллективной безопасности на евразийском пространстве, а также обозначит направления, которые требуют особого внимания. После саммита Лукашенко посетит несколько стран дальнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что Путин уже прибыл в столицу Киргизии. В честь этого события в аэропорту Манас выстроился почетный караул, также были подняты государственные флаги. Российского президента у трапа встретил киргизский лидер Садыр Жапаров.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на саммите ОДКБ будут подписаны 19 документов. По его словам, соглашения будут посвящены не только военному и экономическому сотрудничеству, но и борьбе с наркотиками и нелегальной миграцией.

