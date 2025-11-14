Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Посадите в ноябре — весной в саду ажурный ковер из разноцветных звездочек! Многолетник-сказка с красивыми цветками

Эти многолетние гвоздики — настоящее волшебство в мире садоводства. Представьте себе плотный ковер из тысяч миниатюрных звездочек, переливающихся всеми оттенками розового, малинового и белого. Турецкая гвоздика покоряет своими пышными шапками соцветий, где каждый цветок украшен изящным контрастным глазком или каймой. Гвоздика-травянка более сдержанна, но не менее очаровательна — ее одиночные цветки рассыпаны по подушке из узких листьев, создавая впечатление, будто кто-то разбросал по земле драгоценные бусины.

Их главная сила — не только в красоте, но и в удивительной выносливости. Растения образуют плотные куртины, подавляющие сорняки, и способны расти на самых бедных почвах. Они морозостойки, засухоустойчивы и с каждым годом становятся только пышнее. Цветение продолжается с конца мая до августа, а если обрезать увядшие цветоносы — можно добиться повторной волны.

Идеальны для альпинариев, обрамления дорожек и посадки между плитками. Прекрасно сочетаются с колокольчиками, декоративными злаками и почвопокровными очитками. Уход минимален: солнце, хорошо дренированная почва и полив в засуху. Этот живой ковер будет десятилетиями радовать вас, не требуя почти никаких усилий.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

