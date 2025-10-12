«Каждый день дожди»: петербуржцам рассказали о погоде на следующей неделе Синоптик Ильин: следующая неделя в Санкт-Петербурге будет дождливой

В Санкт-Петербурге в течение всей следующей рабочей недели будет теплее, чем в Москве, при этом практически каждый день прогнозируются дожди, рассказал в беседе с NEWS.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, в выходные возможны небольшие заморозки ночью.

Температура воздуха в дневное время составит с понедельника до пятницы 8–10 градусов тепла, наиболее теплыми ожидаются 16 и 17 октября. В ночные часы заморозков не предвидится — термометры покажут температуру в диапазоне от +3 до +5. В субботу преимущественно без осадков, минимальная ночная температура — около нуля, местами возможны слабые заморозки, днем — в диапазоне от +5 до +7. В воскресенье ночью от нуля до +2, днем — не более +6, вечером не исключен дождь, — отметил эксперт.

Он добавил, что атмосферное давление 13 октября составит 754 миллиметра ртутного столба, к среде подскочит до 760, а затем начнет понижаться. В течение недели будет дуть западный и северо-западный ветер, 4–7 метров в секунду, резюмировал Ильин.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что циклон «Барбара» может принести в столичный регион мокрый снег вперемешку с дождями. По его словам, местами припорошит отдельные районы таких подмосковных городов, как Клин, Сергиев Посад и Дмитров.