12 октября 2025 в 15:50

Бывший премьер Украины допустил провал отопительного сезона в стране

Азаров: ситуация с плохим отоплением на Украине может повториться грядущей зимой

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблемы с отоплением на Украине могут вернуться предстоящей зимой, передает ТАСС со ссылкой на слова бывшего премьер-министра страны Николая Азарова. Он отметил, что и раньше были сезоны, когда температура в домах украинцев не превышала +17 градусов.

Мне трудно сказать, какая зима будет. Были зимы, которые за последние годы характеризовались очень теплыми периодами, а топили плохо, и температура в домах была +16–17 градусов, а где-то и +14 градусов. Если зима повторится, то повторится ситуация прошлых зимних периодов, — заявил Азаров.

Ранее жителям Днепра сообщили, что отопительный сезон на Украине начнется как можно позже, и посоветовали заранее подготовиться: запастись пауэрбанками, теплыми вещами и водой. Мэр города Борис Филатов объяснил такую меру серьезными проблемами в энергосистеме. Он отметил, что каждому гражданину следует самостоятельно позаботиться о том, как пережить предстоящую зиму.

До этого стало известно, что власти Украины планируют максимально отсрочить начало отопительного сезона. Заместитель главы комитета Верховной рады по энергетике Алексей Кучеренко признался, что стране не будет хватать газа.

