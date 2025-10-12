Мэр предупредил жителей Днепра о непростой зиме без отопления «Страна.UA»: власти Днепра предупредили граждан о сложностях с отоплением зимой

Жителей Днепра предупредили, что отопительный сезон на Украине начнут «как можно позже» и призвали запасаться павербанками, теплыми вещами и водой, сообщает издание «Страна.UA». Мэр Борис Филатов объяснил такую необходимость «глубокой проблематикой» в ситуации с энергосистемой.

Я не буду давать советы по фонарикам, павербанкам, батарейкам, теплым вещам, запасам воды и всему прочему. Информпространство переполнено этим и без меня. Но повторю. Каждый из граждан должны позаботиться о том, как они переживут эту зиму. Ибо простой она точно не будет, — высказался Филатов.

Чиновник предостерег коллег и граждан от чрезмерных ожиданий относительно использования генераторов в случае масштабных отключений электроэнергии. И подчеркнул, что «пересидеть всю зиму только на генераторах невозможно».

Ранее стало известно, что власти Украины планируют максимально отсрочить начало отопительного сезона в связи с острым дефицитом газа в стране. Первый заместитель главы комитета Верховной рады по энергетике Алексей Кучеренко сообщил, что в энергосистеме страны был нарушен баланс.