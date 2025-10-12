ПВО сбила украинские дроны в двух российских регионах Минобороны сообщило о ликвидации дронов в Белгородской области и Крыму

Российским силам противовоздушной обороны удалось сбить два дрона — БПЛА ликвидировали в небе над Крымом и Белгородской областью, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Беспилотники были сбиты в период с 12:00 до 15:00 мск.

В период с 12:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Республики Крым, — пояснили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пытался вывезти свою семью в более безопасный регион. Однако супруга главы региона отказалась уезжать, несмотря на постоянные обстрелы. По его словам, жене тоже иногда приходится прятаться в подъездах.

До этого военкор Евгений Поддубный заявил, что Белгород подвергся мощному ракетному налету, который был отражен силами противовоздушной обороны. Он рассказал, что дежурные расчеты уничтожили множество целей на подлете к областному центру. Минобороны России не комментировало эти данные.