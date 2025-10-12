Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 17:24

Хазанов получил штраф за неоформленных рабочих

Mash: Хазанова оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за пятерых неоформленных рабочих

Геннадий Хазанов Геннадий Хазанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова оштрафовали на 1,5 тыс. рублей за неформальные трудовые отношения с пятью разнорабочими в Московском театре эстрады. Согласно информации источника, на 79-летнего актера завели пять административных дел после обращения Пенсионного фонда — по 300 рублей за каждого неоформленного работника.

В театре объяснили произошедшее технической ошибкой. При этом сам Хазанов, по сообщению канала, в настоящее время готовится к благотворительному концерту в Израиле, средства от которого будут направлены на восстановление больницы «Сорока» в Беэр-Шеве, пострадавшей от ракетного удара.

Ранее сообщалось, что рэп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) оштрафовали на 5 тыс. рублей за отказ пройти медосвидетельствование на наркотики перед выступлением в Калининграде. Выступление состоялось 23 августа в рамках прощального тура в «Резиденции королей». После этого инцидента 46-летний рэпер оказался в местной больнице и не смог присутствовать на судебном заседании.

Геннадий Хазанов
штрафы
рабочие
театры
