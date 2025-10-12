Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 07:22

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 октября: инфографика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 12 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по 15 БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Брянской областей и два — над территорией Смоленской области, — сказано в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

ПВО
БПЛА
ВСУ
Минобороны РФ
