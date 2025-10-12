Эстония начала борьбу против российского «Саатсеского сапога» Эстония намерена отказаться от проходящей через Псковскую область дороги

Эстония намерена отказаться в будущем от проходящей сквозь территорию Россию автомобильной дороги под названием «Саатсеский сапог», заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна в соцсети X. Трассе, которая пролегает через Псковскую область, хотят построить альтернативу по территории страны. При этом министр отметил, что эти планы — в долгосрочной перспективе.

В долгосрочной перспективе мы планируем полностью прекратить пользоваться этой дорогой. Альтернативный маршрут в обход российской территории уже существует, и строится новый, — написал Цакхна.

Вместе с тем министр добавил, что слухи о напряженной ситуации на границе России и Эстонии сильно преувеличены. Он подчеркнул, что эстонцы могут спокойно пользоваться трассой, пролегающей через Псковскую область.

При этом ранее глава оперативного отдела Южной префектуры Эстонии Кюнтер Педоск заявил о перекрытии дороги, частично проходящей через территорию Саатсеского сапога в Псковской области. По его утверждению, данное решение обусловлено якобы активностью со стороны Российской Федерации.