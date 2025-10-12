Безруков объяснил, в чем сила русского человека

Русский человек силен любовью и умением прощать, заявил народный артист России Сергей Безруков. По его словам, которые приводит РИА Новости, нападки и оскорбления, звучащие в адрес россиян за рубежом, не способны задеть тех, кто сохраняет внутреннюю силу и доброту.

Этим силен русский человек — любовью своей, всепрощением. В народе заложено, в генетическом коде заложено — всепрощение. Долго злиться не умеет, обиды не помнит, — сказал Безруков.

Актер выразил мнение, что оскорбления и клевета, направленные в адрес русских за рубежом, — это та самая «грязь, которая не липнет». Он отметил, что со временем все забудется: вновь восстановится дружба и русский человек снова распахнет объятия. Безруков также добавил, что русский народ всегда умел защищать и дружить.

Ранее Безруков заявил, что на Западе стало популярным пренебрежительное отношение ко всему русскому, что задевает каждого патриота. Он отметил, что настроения русофобии находят отражение в поэзии Сергея Есенина. По его словам, «все, что испытывал поэт в то время, перекликается с нашими днями».