12 октября 2025 в 17:08

Белый дом рассказал, когда освободят израильских заложников в Газе

Вэнс: оставшихся израильских заложников в Газе могут освободить в любой момент

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что оставшиеся израильские заложники в секторе Газа могут быть освобождены в любой момент. В интервью телеканалу NBC он добавил, что президент Дональд Трамп хочет поприветствовать заложников. По данным СМИ, в секторе Газа остаются 48 заложников, из которых, по оценкам Израиля, 20 еще живы.

На самом деле это должно произойти в любой момент, — уточнил вице-президент.

Вице-президент подчеркнул, что «нельзя сказать точно, когда их освободят», но в Белом доме ожидают, Трамп встретит заложников «в начале следующей недели». В воскресенье, 12 октября, Трамп отправится на Ближний Восток, чтобы лично проконтролировать начало первого этапа мирного соглашения между Израилем и ХАМАС. Заключению сделки активно способствовала его администрация.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщал, что главной задачей Тель-Авива после возвращения удерживаемых в Газе заложников станет полное уничтожение тоннелей ХАМАС. Он уточнил, что операция будет проводиться как силами Армии обороны государства, так и с помощью международного механизма под руководством США.

США
Джей Ди Вэнс
Белый дом
ХАМАС
Израиль
сектор Газа
