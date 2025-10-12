Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 18:56

Немцам грозит работа до глубокой старости из-за новой реформы Мерца

EADaily: в Берлине хотят поднять пенсионный возраст с 65 до 73 лет

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Amrei Schulz/Photothek Media Lab/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил поэтапно увеличить пенсионный возраст с нынешних 65 до 73 лет, передает EADaily. Инициатива возникла из-за того, что более миллиона немецких пенсионеров не могут выйти на заслуженный отдых из-за недостаточного уровня доходов.

Инициатива Мерца опирается на выводы экспертной группы при Министерстве финансов Германии. В своем анализе специалисты учитывали демографические изменения, такие как старение населения, увеличение продолжительности жизни и рост числа пенсионеров, а также долгосрочную экономическую стагнацию. К 2025 году выплаты пенсий уже составляли почти четверть федерального бюджета страны.

Для предотвращения социальных волнений, подобных тем, что происходят во Франции в связи с реформами, Мерц предлагает не только постепенное и долгосрочное повышение пенсионного возраста, но и возможность его корректировки в зависимости от роста продолжительности жизни. Для того чтобы за 35 лет поднять пенсионный возраст с 65 до 73 лет, его нужно было бы увеличивать на три месяца каждый год.

Ранее сообщалось, что правительство России планирует дважды проиндексировать стоимость пенсионного коэффициента в 2027 году. Согласно проекту федерального бюджета, с 1 февраля стоимость балла вырастет до 163,03 рубля, а с 1 апреля — до 168,57 рубля. Прогнозируется, что в 2028 году пенсионный коэффициент достигнет 181,97 рубля.

Германия
пенсионный возраст
пенсионеры
доходы
