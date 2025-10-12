Немцам грозит работа до глубокой старости из-за новой реформы Мерца EADaily: в Берлине хотят поднять пенсионный возраст с 65 до 73 лет

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил поэтапно увеличить пенсионный возраст с нынешних 65 до 73 лет, передает EADaily. Инициатива возникла из-за того, что более миллиона немецких пенсионеров не могут выйти на заслуженный отдых из-за недостаточного уровня доходов.

Инициатива Мерца опирается на выводы экспертной группы при Министерстве финансов Германии. В своем анализе специалисты учитывали демографические изменения, такие как старение населения, увеличение продолжительности жизни и рост числа пенсионеров, а также долгосрочную экономическую стагнацию. К 2025 году выплаты пенсий уже составляли почти четверть федерального бюджета страны.

Для предотвращения социальных волнений, подобных тем, что происходят во Франции в связи с реформами, Мерц предлагает не только постепенное и долгосрочное повышение пенсионного возраста, но и возможность его корректировки в зависимости от роста продолжительности жизни. Для того чтобы за 35 лет поднять пенсионный возраст с 65 до 73 лет, его нужно было бы увеличивать на три месяца каждый год.

