Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 08:00

Стало известно, когда в России повысят пенсионный коэффициент

Стоимость пенсионного коэффициента в РФ могут повысить до 181 рубля в 2028 году

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Согласно планам российского правительства, стоимость пенсионного коэффициента в стране в 2027 году может быть проиндексирована дважды, сообщает РИА Новости. Так, первое повышение запланировано на 1 февраля, когда стоимость балла вырастет до 163,03 рубля.

Второй этап индексации предполагается провести с 1 апреля, подняв значение коэффициента до 168,57 рубля. На этом рост не остановится: по прогнозам, в 2028 году пенсионный коэффициент может достичь отметки в 181,97 рубля. Проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 года был внесен в Госдуму в понедельник, 29 сентября.

Ранее сообщалось, что в 2026 году граждане пенсионного возраста смогут получить средства накопительной части пенсии разовой выплатой, но при определенных условиях. Как отметила депутат Госдумы Светлана Бессараб, такое право возникает, когда объем пенсионных накоплений не достигает лимита в 440 тыс. рублей.

До этого стало известно, что правительство РФ выделило из резервного фонда более 10 млрд рублей на дополнительные выплаты пенсионерам и гражданам, ухаживающим за инвалидами. Материальную поддержку получат более 1,2 млн неработающих пенсионеров, чей доход не достигает величины прожиточного минимума.

пенсии
выплаты
индексации
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кого мы обманываем?»: в США высказались о возможном конфликте с Россией
Дроны ВСУ теперь будут выслеживать «ночные охотники»
В Совфеде назвали оклад, который должен быть минимумом для учителей
«Они предвзяты»: Аргентину обвинили в нежелании говорить правду о Донбассе
Матвиенко назвала главную задачу учителей в эпоху цифровых технологий
Во Львове прекратилось движение общественного транспорта после взрывов
«К человеку пришли»: на Украине начали похищать недовольных Зеленским людей
Аргентинский журналист назвал действия Киева в ДНР терроризмом
Так готовят шведы: интересный рецепт рагу с мясом и картошкой
После гибели двух альпинистов на Камчатке возбуждено уголовное дело
В ГД уличили шоу «Маменькин сынок» в подрыве института семьи
Стало известно, когда в России повысят пенсионный коэффициент
«Болезненный процесс»: политолог рассказал о будущем Евросоюза
Как обеспечить осеннюю защиту сада от болезней и вредителей: проверенные методы
«Злейший враг» ВСУ и бегство командиров: новости СВО к утру 5 октября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 октября: инфографика
Врачи раскрыли состояние эвакуированной с Вилючинского вулкана альпинистки
Украинцев стали принудительно сгонять на похороны военных ВСУ
Названы случаи, когда работодатель не может лишить сотрудника премии
«Вносите большой вклад»: Путин поздравил с днем рождения главу Таджикистана
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Цветок на века: посадил в октябре, и он десятилетиями украшает сад пышными соцветиями
Общество

Цветок на века: посадил в октябре, и он десятилетиями украшает сад пышными соцветиями

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.