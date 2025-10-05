Стало известно, когда в России повысят пенсионный коэффициент Стоимость пенсионного коэффициента в РФ могут повысить до 181 рубля в 2028 году

Согласно планам российского правительства, стоимость пенсионного коэффициента в стране в 2027 году может быть проиндексирована дважды, сообщает РИА Новости. Так, первое повышение запланировано на 1 февраля, когда стоимость балла вырастет до 163,03 рубля.

Второй этап индексации предполагается провести с 1 апреля, подняв значение коэффициента до 168,57 рубля. На этом рост не остановится: по прогнозам, в 2028 году пенсионный коэффициент может достичь отметки в 181,97 рубля. Проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 года был внесен в Госдуму в понедельник, 29 сентября.

Ранее сообщалось, что в 2026 году граждане пенсионного возраста смогут получить средства накопительной части пенсии разовой выплатой, но при определенных условиях. Как отметила депутат Госдумы Светлана Бессараб, такое право возникает, когда объем пенсионных накоплений не достигает лимита в 440 тыс. рублей.

До этого стало известно, что правительство РФ выделило из резервного фонда более 10 млрд рублей на дополнительные выплаты пенсионерам и гражданам, ухаживающим за инвалидами. Материальную поддержку получат более 1,2 млн неработающих пенсионеров, чей доход не достигает величины прожиточного минимума.