04 октября 2025 в 11:01

В правительстве озвучили сумму, направленную на доплаты пенсионерам

Правительство России выделило свыше 10 млрд рублей на выплаты пенсионерам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Правительство РФ выделило из резервного фонда более 10 млрд рублей на дополнительные выплаты пенсионерам и гражданам, ухаживающим за инвалидами, сообщила пресс-служба кабинета министров. Решение было принято в ходе очередного заседания правительства.

Свыше 4,8 млрд рублей направят 19 регионам страны. Материальную поддержку получат более 1,2 млн неработающих пенсионеров, чей доход не достигает величины прожиточного минимума. Данные выплаты стали возможны после проведения индексации социальных пенсий. Дополнительно из резервного фонда кабмина направлено более 5,2 млрд рублей на регулярные выплаты гражданам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы.

Ранее депутат Московской областной думы Анатолий Никитин заявил о необходимости увеличения страхового пенсионного обеспечения для пожилых людей до суммы не менее 35 тыс. рублей. По его мнению, реализация данной меры позитивно отразится на экономической ситуации, поскольку приведет к росту потребительского спроса и последующему наращиванию объемов производства.

правительство РФ
пенсионеры
выплаты
Кабмин
