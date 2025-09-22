Россиян призвали молиться, чтобы избежать поднятия пенсионного возраста

Если граждане России не обратятся к молитве, власти могут вновь пересмотреть и повысить пенсионный возраст, заявил протоиерей Кирилл Иванов во время своей проповеди. Он выразил мнение, что молитва — это не просто духовная практика, а реальный инструмент, способный влиять на события в жизни общества и даже на решения государственного уровня.

Что будет, если не молиться за власть? Будет поднят пенсионный возраст. Я предсказывал, что он будет поднят, если мы не начнем рожать, — заявил священнослужитель.

Ранее Кирилл Иванов говорил, что женщины часто становятся причиной семейных проблем из-за недостаточного признания заслуг своих супругов. По его словам, мужчины нуждаются в одобрении даже за неидеальные поступки, а при отсутствии похвалы могут обидеться, отстраниться и посвятить время другим занятиям. Иванов призвал женщин меньше упрекать партнеров и чаще выражать благодарность. Он отметил, что хвалить супруга стоит уже за то, что он сохраняет семью и не инициирует развод.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев заявлял, что женщинам следует умерить амбиции и стремление к самостоятельности для сохранения семейной иерархии. Он подчеркнул, что современная культура сбила женщин с верного пути, внушив им ложные представления о собственном предназначении.