Военэксперт раскрыл, что на самом деле Зеленский мог просить у Трампа Военэксперт Кнутов: Зеленский мог просить у Трампа дальнобойные дроны

Президент Украины Владимир Зеленский мог обсуждать поставки дальнобойных дронов типа «Лютый» во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что украинские военные снимают шасси с таких беспилотников, что позволяет им атаковать объекты в глубине России.

Речь может идти необязательно о дальнобойных ракетах. Например, последняя атака ВСУ была по Тюмени. Считалось, что они могли ударить либо из Казахстана, либо еще откуда-то. Но оказалось, что были использованы «Лютые». «Лютый» был без шасси, то есть он был облегчен. За счет этого была увеличена его дальность: он выпускается уже с катапульты, а не с разбега. Таким образом, модернизационным путем удалось поднять дальность. Зеленский просит беспилотники у НАТО. Американцы должны поставить более 30 тысяч беспилотников только до конца года — была такая сделка, — объяснил Кнутов.

При этом военэксперт предположил, что главной темой беседы Трампа и Зеленского стали поставки ракет противовоздушной обороны. Кнутов отметил, что украинская армия испытывает нехватку такого вооружения.

Зеленский сейчас требует от США в первую очередь ракеты противовоздушной обороны, учитывая, что эффективность комплексов ПВО снизилась. Раз эффективность снизилась, значит, и воздействие на сами комплексы усилилось. То есть количество самих комплексов сократилось. Учитывая то, что Зеленский просит системы ПВО, это подтверждается тем, что не хватает этих систем. Это один из поводов для звонка, — резюмировал Кнутов.

Ранее Зеленский рассказал о втором телефонном разговоре с Трампом за последние два дня. Он сообщил, что беседа, в ходе которой были затронуты военные нужды страны и вопросы энергетической сферы, получилась «очень продуктивной».