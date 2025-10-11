Белый дом продолжил массовую «чистку» сотрудников на фоне шатдауна

Власти США объявили об увольнениях федеральных служащих в связи с приближением третьей недели шатдауна, сообщает The Guardian. Как заявил директор Управления по вопросам управления и бюджета Белого дома Рассел Воут, сотни сотрудников были лишены работы в органах исполнительной власти.

По его словам, увольнения затронули примерно 315 сотрудников Министерства торговли, 466 — Минобразования, 187 — Министерства энергетики, от 1100 до 1200 — Минздрава и социальных служб. Также под сокращение попали 442 человека из Министерства жилищного строительства и городского развития и 1446 сотрудников Министерства финансов.

По мнению лидеров профсоюзных организаций, массовые увольнения будут иметь «разрушительные последствия» для служб, на которые «полагаются миллионы американцев». Национальный президент Американской федерации государственных служащих Эверетт Келли назвала происходящее позором.

Позорно, что администрация [президента США Дональда] Трампа использовала приостановку работы правительства как предлог для незаконного увольнения тысяч работников, которые предоставляют критически важные услуги населению по всей стране, — отметила она.

Ранее Трамп сообщил, что внутри Демократической партии случился бунт из-за разногласий по вопросу прекращения шатдауна правительства. По его словам, часть демократов требует возобновить работу федеральных ведомств, в то время как партийное руководство настаивает на продолжении блокировки бюджета.