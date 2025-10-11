Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 11:37

Пикантная капуста со свеклой на зиму: грузинский рецепт

Пикантная капуста со свеклой на зиму: грузинский рецепт Пикантная капуста со свеклой на зиму: грузинский рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для приготовления вам понадобится половина крупного кочана капусты (примерно 500 г) и одна средняя свекла. Именно осенью эти овощи набирают максимальную пользу и вкус. Остроту и согревающий аромат зададут 3 зубца чеснока и 1 стручок острого перца. Подготовьте литр воды, 100 мл яблочного уксуса, столовую ложку соли, 1,5 ст. л. сахара, а также по чайной ложке семян укропа и фенхеля, чей теплый запах идеально соответствует октябрьскому настроению. Нашинкуйте капусту крупными кусками, а свеклу нарежьте тонкими пластинами — так овощи лучше пропитаются и будут эффектно смотреться на тарелке. Сложите их в эмалированную кастрюлю, равномерно перекладывая чесноком и перцем. Горячим маринадом, в котором специи уже успели раскрыть свой аромат, полностью залейте овощи. Установите сверху гнет — это ключевой момент для выделения жидкости и начала процесса ферментации. Оставьте заготовку при комнатной температуре на 8–12 часов, а затем уберите минимум на двое суток в холодильник. Капусту можно подать, сбрызнув ореховым маслом и украсив зернами граната, который также является сезонным октябрьским фруктом.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить простейшие картофельные кнедлики из трех ингредиентов

рецепты
простой рецепт
домашние заготовки
квашеная капуста
Грузия
Оксана Головина
О. Головина
