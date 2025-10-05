Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 12:33

Простейшие картофельные кнедлики из трех ингредиентов

Простейшие картофельные кнедлики из трех ингредиентов Простейшие картофельные кнедлики из трех ингредиентов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовление начинается с отварного картофеля (350 г), который необходимо натереть на мелкой терке. К картофельной массе добавьте одно яйцо, щепотку соли и примерно полстакана муки. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Сформируйте из теста два аккуратных удлиненных валика. Осторожно опустите их в подсоленный кипяток и варите около двадцати минут, периодически переворачивая. Готовность проверьте зубочисткой. Достаньте кнедлики из воды и дайте им немного остыть, после чего нарежьте их на толстые ломтики специальной ниткой или острым ножом. Подавайте их горячими, щедро полив растопленным сливочным маслом или смальцем.

Ранее мы писали о том, как приготовить срочные малосольные огурцы

Читайте также
Готовлю салат, который всегда хрустит! Необычный салат в банке — на подготовку всего 10 минут
Общество
Готовлю салат, который всегда хрустит! Необычный салат в банке — на подготовку всего 10 минут
Тесто воздушное как пух. Обалденные творожные шарики — любимые быстрые пончики с творогом!
Общество
Тесто воздушное как пух. Обалденные творожные шарики — любимые быстрые пончики с творогом!
Шведская картофельная запеканка с мясом для холодного вечера
Семья и жизнь
Шведская картофельная запеканка с мясом для холодного вечера
Главное блюдо выходного дня: порадуйте близких польским супом
Семья и жизнь
Главное блюдо выходного дня: порадуйте близких польским супом
Рулетики из лаваша с копчёной курицей и морковчёй: идеальная закуска для любого случая
Общество
Рулетики из лаваша с копчёной курицей и морковчёй: идеальная закуска для любого случая
рецепты
быстрый рецепт
простой рецепт
Чехия
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одна деталь компьютера стала инструментом шпионажа
Налеты на Белгородчину, удары по Воронежу: как ВСУ атакуют РФ 5 октября
Дом в российском городе содрогнулся после взрыва газа
На Украине военкомы «мобилизовали» кота и попали на видео
Сальдо раскрыл недельные потери ВСУ в Херсонской области
Выплата 440 тысяч рублей для пенсионеров: как получить, условия, все нюансы
Невролог назвала скрытые признаки хронического стресса
Осень наступает по всем фронтам: прогноз погоды в Москве на неделю
«Купол Донбасса» уничтожил 720 беспилотников ВСУ за неделю
«Теперь уже никто не исключает»: Сербию предупредили об угрозе «революции»
ПВО сбила 30 украинских дронов над Белгородской областью и Крымом
«Искандер» стер в порошок замаскированную установку HIMARS под Харьковом
Водонаева рассказала о смерти бабушки и опубликовала трогательное видео
В российском регионе нашли «призраков»
Магнитные бури сегодня, 5 октября: что завтра, недомогание, сонливость
Глава Камчатки выступил с необычным предложением после гибели туристов
Российского бойца на СВО спас трофейный телефон
Плющенко решил заплатить своим фигуристкам за один из сложнейших прыжков
ТЦК угрожает врачам скорой, которые спасали одессита от силовой мобилизации
Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метелкин «воскресли» ради 1,2 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.