Простейшие картофельные кнедлики из трех ингредиентов

Приготовление начинается с отварного картофеля (350 г), который необходимо натереть на мелкой терке. К картофельной массе добавьте одно яйцо, щепотку соли и примерно полстакана муки. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Сформируйте из теста два аккуратных удлиненных валика. Осторожно опустите их в подсоленный кипяток и варите около двадцати минут, периодически переворачивая. Готовность проверьте зубочисткой. Достаньте кнедлики из воды и дайте им немного остыть, после чего нарежьте их на толстые ломтики специальной ниткой или острым ножом. Подавайте их горячими, щедро полив растопленным сливочным маслом или смальцем.

