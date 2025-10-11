«Изображал миротворца»: в Госдуме о Трампе и Нобелевской премии мира

«Изображал миротворца»: в Госдуме о Трампе и Нобелевской премии мира Депутат Журавлев: Нобелевская премия мира давно обесценилась

Президент США Дональд Трамп изображал из себя миротворца, пытаясь получить Нобелевскую премию мира, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, данная награда давно обесценилась.

Трамп все-таки старался, изо всех сил изображал миротворца, способного за одним столом свести Албанию и Камбоджу, и видно было, как ему хочется мирового признания этих заслуг. На самом деле, чтобы не расстраивался, хочу сказать, что вес этой награды давно уже обесценился. Получить Нобелевскую премию мира сейчас — все равно что девушкам с низкой социальной ответственностью присудить победу в соревнованиях по нравственности, — считает Журавлев.

Ранее политолог-американист, политтехнолог Павел Дубравский заявил, что президент США не получил Нобелевскую премию мира по причине ряда спорных действий. По его мнению, комитет принял компромиссное решение, присудив награду венесуэльскому политическому деятелю Марии Корине Мачадо.

Кроме того, депутат Государственной думы Александр Толмачев высказал мнение, что планы по присоединению Канады и Гренландии к США лишили Трампа Нобелевской премии мира. По его словам, американский лидер демонстрирует противоречивую позицию, сочетая миролюбивую риторику с подготовкой к возможной территориальной экспансии.