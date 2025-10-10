Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 17:33

В Госдуме объяснили, почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира

Депутат Толмачев: планы на Канаду и Гренландию лишили Трампа Нобелевской премии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Pool via CNP/Keystone Press Agency

Планы присоединить Канаду и Гренландию лишили президента США Дональда Трампа Нобелевской премии мира, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, американский лидер демонстрирует противоречивую позицию, совмещая риторику о мире с подготовкой к возможным территориальным экспансиям.

Трамп — хороший бизнесмен, но вот миротворец из него пока посредственный. Нельзя одной рукой получать Нобелевскую премию, а другой готовить бумаги о возможной передаче оружия Украине, или нацеливаться на присоединение Гренландии или Канады. Нобелевский комитет, при всей неоднозначности и вопросах к его профессионализму, на текущий момент все еще сохраняет здравый смысл, определенную верность традициям и независимость мнения. Как бы то ни было, планета еще не достигла такого уровня развития, на котором нынешний лидер США получает Нобелевскую премию мира, — высказался Толмачев.

Ранее сообщалось, что Трамп не ожидал получения Нобелевской премии мира в текущем году и рассматривает такую возможность в 2026 году. Ближайшее окружение главы Белого дома считает вручение награды в следующем году более вероятным событием.

Дональд Трамп
Украина
Нобелевская премия
награды
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первая леди США заявила о сотрудничестве с Россией по украинским детям
«Я передал привет»: Путин пообщался с Ким Чен Ыном через Медведева
«Чебурашка-2», мнение об СВО, рождение сына: как живет актер Сергей Лавыгин
Инстасамка со скандалом выбила деньги из стилиста
«Навсегда в наших сердцах»: Медведев поблагодарил КНДР за помощь в СВО
Суд вернул зампреда «Яблока» Шлосберга под домашний арест
Остался только позвоночник: сын превратил мать в пепел и вызвал полицию
Частые вопросы клиентов — ответы монтажников и консультантов
«Газпром» приготовился к зиме и установил новый рекорд
Медведев отметил заслуги выступавших на параде в Пхеньяне корейских бойцов
Появился уникальный снимок вращающихся вокруг друг друга черных дыр
Трамп пригрозил Китаю «масштабными» последствиями
Немецким властям объяснили, чем они сами усложняют борьбу с дронами
Еврокомиссар подтвердил планы ЕС по активам ЦБ России для Украины
«Как борщ и харчо»: Карпин сравнил работу тренером сборной и клуба
«Для этого нет причин»: Трамп передумал встречаться с Си Цзиньпином
«Стоит девушка с двумя чемоданами»: Сафронов о появлении незнакомой невесты
Лукашенко резко высказался о присуждении Нобелевской премии мира не Трампу
В США рассказали об объявлении Пентагоном «войны» СМИ
Путин объяснил перенос российско-арабского саммита на более поздний срок
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.