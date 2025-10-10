В Госдуме объяснили, почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира Депутат Толмачев: планы на Канаду и Гренландию лишили Трампа Нобелевской премии

Планы присоединить Канаду и Гренландию лишили президента США Дональда Трампа Нобелевской премии мира, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, американский лидер демонстрирует противоречивую позицию, совмещая риторику о мире с подготовкой к возможным территориальным экспансиям.

Трамп — хороший бизнесмен, но вот миротворец из него пока посредственный. Нельзя одной рукой получать Нобелевскую премию, а другой готовить бумаги о возможной передаче оружия Украине, или нацеливаться на присоединение Гренландии или Канады. Нобелевский комитет, при всей неоднозначности и вопросах к его профессионализму, на текущий момент все еще сохраняет здравый смысл, определенную верность традициям и независимость мнения. Как бы то ни было, планета еще не достигла такого уровня развития, на котором нынешний лидер США получает Нобелевскую премию мира, — высказался Толмачев.

Ранее сообщалось, что Трамп не ожидал получения Нобелевской премии мира в текущем году и рассматривает такую возможность в 2026 году. Ближайшее окружение главы Белого дома считает вручение награды в следующем году более вероятным событием.