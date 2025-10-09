Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 17:50

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бывают дни, когда совсем нет времени и сил стоять у плиты, а душа просит чего-то домашнего, вкусного и уютного. Именно для таких моментов и создан этот рецепт. Этот пирог — настоящая палочка-выручалочка, ведь готовится он из самых простых и доступных продуктов, которые почти всегда есть в холодильнике. Его даже тестом назвать сложно — это жидкая заливка, которая волшебным образом превращается в нежнейшую основу для сочной начинки. А в результате вы получаете ароматный, румяный и невероятно вкусный пирог, который сложно испортить. Он выручит, когда неожиданно нагрянули гости, или когда просто хочется порадовать семью без лишних хлопот.

Вам понадобится: полкочана капусты (примерно 500-600 г), 1 стакан муки (160 г), 2-3 яйца, 1 стакан кефира или сметаны (250 мл), 100 г сливочного масла или майонеза, 1 ч. л. соды, гашенной уксусом, 1 ч. л. сахара, соль по вкусу.

Капусту нашинкуйте тонко, посолите и хорошо помните руками, чтобы она пустила сок. Для заливки в глубокой миске смешайте яйца, кефир (или сметану) и растопленное сливочное масло. Если используете майонез, просто добавьте его к яйцам. Взбейте все венчиком до однородности. Постепенно всыпьте муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Добавьте соду, сахар и щепотку соли. Тесто по консистенции должно получиться как густая сметана. Форму для выпечки смажьте маслом. Выложите на дно капусту и равномерно залейте ее приготовленным тестом. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Готовность проверьте деревянной палочкой — она должна выходить сухой. Дайте пирогу немного остыть в форме, а затем нарежьте и подавайте. Это тот самый случай, когда просто — не значит невкусно!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

пироги
рецепты
капуста
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
