Урсула не тонет: что спасло фон дер Ляйен — русофобия, шантаж, покровители

Европарламент последовательно проголосовал против двух резолюций о недоверии главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Накануне голосований чиновница по традиции разыграла «российскую карту», обвинив депутатов, собравшихся выразить ей недоверие, в поддержке РФ. Как удалось фон дер Ляйен сохранить за собой этот пост, несмотря на критику со всех сторон, стоит ли кто-то могущественный за ее спиной и будут ли новые попытки добиться ее отставки, читайте в материале NEWS.ru.

Как голосовали по вотуму недоверия фон дер Ляйен, при чем здесь РФ

По правилам, при 720 депутатах Европарламента большинство в составе не менее 361 депутата должны были поддержать резолюции о недоверии главе Еврокомиссии. Первый вотум недоверия фон дер Ляйен, внесенный фракцией «Патриоты за Европу», поддержали 179 депутатов, а второй, предложенный фракцией «Левые», — 133 парламентария. Против выступили 378 и 383 депутата соответственно. В ответ на решение Европарламента отклонить резолюции о недоверии главе Еврокомиссии фон дер Ляйен пообещала «работать в интересах европейских граждан».

В преддверии голосования по резолюциям на сессии ЕП в Страсбурге фон дер Ляйен обратилась к депутатам Европарламента с просьбой оставить ее у власти якобы для защиты «разлетающегося в щепки» миропорядка от России.

Фото: europarl.europa.eu

«Глобальный миропорядок разлетается в щепки быстрее, чем мы могли бы ожидать! Европе угрожают с Востока. Европе грозят изнутри. А Глобальный Юг пристально смотрит и оценивает, что мы сделаем дальше», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Европарламент впервые в своей истории рассмотрел сразу два вотума недоверия Еврокомиссии под руководством чиновницы.

Ранее госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в своем сообщении в социальной сети привел слова Виктора Орбана о необходимости отставки фон дер Ляйен. Премьер-министр Венгрии объяснил данное требование милитаристской позицией руководителя ЕК.

Что позволяет фон дер Ляйен все время оставаться на плаву

Позиции Урсулы фон дер Ляйен в Европейском парламенте очень прочны, отметил обозреватель Медиагруппы «Россия сегодня», политолог Владимир Корнилов. Она является представительницей самой крупной фракции, что при нынешних политических раскладах фактически исключает возможность ее отстранения.

«Она успешно пользуется этим преимуществом, и пока ее срок не закончится, сместить ее с поста крайне сложно, — сказал аналитик NEWS.ru. — Будут ли новые попытки добиться ее отставки? Безусловно, они наверняка будут. Однако без крупного скандала или доказанного коррупционного деяния текущая расстановка сил в Европарламенте не позволит изменить ситуацию».

Урсула фон дер Ляйен Фото: Marco Destefanis/Keystone Press Agency/Global look press

Европарламент не проголосовал против Урсулы фон дер Ляйен потому, что она была выдвинута именно этими политическими силами, которые сформировали большинство в ЕП, пояснил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. Их можно описать широким термином: «проевропейские».

«Они не могут проголосовать против нее, потому что в этом случае выступят против самих себя. Вряд ли стоит ожидать изменения политики или хотя бы риторики фон дер Ляйен, — поделился мнением с NEWS.ru эксперт. — Ведь выборы в Европарламент, к сожалению, не отражают реальные электоральные преференции граждан отдельных стран Европейского союза. Так что ее никто в ближайшие годы не сместит с должности, если не произойдет ничего экстраординарного».

Какие могущественные силы стоят за спиной главы ЕК

Что касается предположений о могущественных фигурах, о влиянии различных «глубинных государств» на карьеру фон дер Ляйен, то это, скорее всего, спекуляции.

«В действительности чиновница представляет крупнейшую политическую группу — мейнстримные политические партии, которые доминируют в ведущих странах Западной Европы, включая Германию, — сообщил эксперт. — Таким образом, она сама является весьма мощным политическим игроком. Возможно, некоторые упоминают ее связь с институтами, опосредованно принадлежащими Джорджу Соросу, или то, что она и ее муж могли окончить такие учебные заведения. Сорос действительно спонсирует различные структуры, в том числе образовательные, в европейских странах. Однако я не думаю, что Джордж Сорос непосредственно управляет Урсулой фон дер Ляйен. Это преувеличение».

Джордж Сорос Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Использует ли фон дер Ляйен грязные технологии

Что касается утверждений о том, что глава ЕК собирает компромат и шантажирует коллег, чтобы провалить вотум недоверия, то это вызывает большие сомнения, сказал Корнилов.

«Уверяю вас, фон дер Ляйен не собирает компромат на каждого. Более того, если бы она даже захотела это делать, это была бы колоссальная работа, — уверен собеседник. — К тому же наверняка она не знает большинства депутатов ЕП ни в лицо, ни по фамилии — многие из них являются рядовыми, малоизвестными фигурами. Однако эти депутаты являются членами парламентских групп и фракций, которые строго следуют предписанной им партийной линии. Пока нынешняя политическая система устроена таким образом, что большинство жестко контролируется ведущими политическими партиями основных стран Евросоюза, ей совершенно не требуется собирать компромат на кого-либо из коллег. Ее позиции обеспечиваются системным, а не компрометирующим влиянием».

Читайте также:

«Нищая колония Запада». Санду украла победу у оппозиции: куда это приведет

Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши

Чешский Трамп: Бабиш сокрушил русофобов ЕС на выборах, что значит для РФ