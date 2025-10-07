Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 15:42

«Отправьте на фронт своего мужа»: евродепутат раскритиковала фон дер Ляйен

Евродепутат Зайончковская-Герник обвинила фон дер Ляйен в поддержке Украины

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Польский евродепутат Ева Зайончковская-Герник потребовала немедленной отставки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, раскритиковав подход руководства ЕС к вопросам конфликта на Украине, передает газета «Известия». Во время эмоционального выступления она посоветовала руководителю ЕК отправить на фронт своего мужа и детей.

Вы подталкиваете нас к конфликту между Украиной и Россией. Но почему наши мужья, наши сыновья и наши братья должны сражаться за ваши интересы? Хотите воевать за Украину — отправьте на фронт своего мужа и взрослых сыновей,заявила Зайончковская-Герник.

Евродепутат также обвинила Еврокомиссию, что та принимает решения «за закрытыми дверями во имя диктаторских наклонностей». Она добавила, что фон дер Ляйен хочет разорить европейских фермеров, сделав страны ЕС зависимыми от продовольственного импорта из Южной Америки через сделку со странами Меркосур.

Зайончковская-Герник также подвергла критике встречу главы Еврокомиссии с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что фон дер Ляйен высмеяла и себя, и весь Евросоюз. Свое выступление она завершила прямым требованием: «Польша не является губернией вашей левацкой империи. Уходите в отставку, немедленно».

Ранее фон дер Ляйен обратилась к депутатам Европарламента с просьбой оставить ее у власти якобы для защиты «разлетающегося в щепки» миропорядка от России. Она выступила на сессии ЕП в Страсбурге в преддверии голосования по двум вотумам недоверия ЕК.

