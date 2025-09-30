Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши

Глава МИД Польши Радослав Сикорский все чаще делает резкие заявления, угрожая России. «Отважная» риторика дипломата, очевидно, звучит в расчете на защиту и поддержку со стороны НАТО. Таким образом, нападки польского министра на РФ выглядят исключительно как череда провокаций. А теперь глава внешнеполитического ведомства Польши выступил в роли пророка относительно завершения украинского конфликта. Что представляет собой Сикорский как личность и как политик, читайте в материале NEWS.ru.

Как Сикорский пытается угрожать России

Украинский конфликт завершится по сценарию Первой мировой войны — такой прогноз в интервью CNN дал глава МИД Польши Радослав Сикорский. По его мнению, одна из сторон в какой-то момент не сможет продолжать боевые действия.

Однако обычно он предпочитает не пророчествовать, а устраивать провокации в адрес России. В частности, в июле нынешнего года Сикорский устроил скандал из-за удара беспилотником по польской деревообрабатывающей фабрике в Виннице. Причиной инцидента якобы стала атака российских дронов.

«Российские беспилотники нанесли удар по заводу Barlinek Group в Виннице. Есть пострадавшие, в том числе двое с тяжелыми ожогами», — заявил он.

А на юбилейной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава польской дипломатии угрожал России, заявив, что Варшава готова сбивать российские самолеты, если те окажутся в ее воздушном пространстве. Он посоветовал представителям российских властей «не приходить жаловаться», когда это произойдет.

До этого Сикорский пытался «пугать» Россию и американским оружием. В мае прошлого года в интервью британской газете Guardian он заявил, что США нанесут удар по позициям российской армии в зоне СВО в случае, если Москва применит ядерное оружие.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Что еще известно о Сикорском

Радослав Сикорский родился 23 февраля 1963 года в Быдгоще. Еще в школьные годы стал активистом профсоюза «Солидарность». С 1981 по 1989 год проживал в Великобритании. Когда в Польше было введено военное положение после начала массовых забастовок, обратился за политическим убежищем, которое получил в 1982 году. В 1986 году окончил Пембрук-колледж Оксфордского университета, работал журналистом в британских изданиях. Во второй половине 1980-х был военным корреспондентом в Афганистане и Анголе.

На государственной службе Сикорский с 1992 года, когда был назначен заместителем министра национальной обороны, затем с 1998 по 2002 год был замминистра иностранных дел. В 2005 году политик вступил в консервативную партию «Право и справедливость», через два года перешел в «Гражданскую платформу», которую возглавляет премьер-министр Польши Дональд Туск. В 2005–2007 годах — министр национальной обороны. С ноября 2007-го по сентябрь 2014 года впервые возглавлял дипломатическое ведомство в правительстве Дональда Туска. Также в разные годы был депутатом Европарламента, польского сейма и сенатором.

С декабря 2023 года Сикорский занимает пост министра иностранных дел Польши. С июля 2025 года он также стал заместителем председателя совета министров.

Что выделяет Сикорского на фоне других русофобов

Сикорский — известный, опытный и убежденный русофоб, рассказал политолог Владимир Корнилов. Он выделяется даже на фоне самых радикальных польских противников России.

«Еще в восьмидесятые годы, будучи юным, Сикорский радовался убийству русских в Афганистане и с удовольствием позировал среди моджахедов, держа в руках оружие, несмотря на то, что представлялся журналистом, явно путая работу корреспондента и военного. С тех пор он последовательно борется против всего русского — против русского народа и российского государства. Сикорский и его супруга Энн Эпплбаум, тоже убежденная русофобка, посвятили свою жизнь борьбе против всего русского», — рассказал политолог NEWS.ru.

Энн Эпплбаум Фото: Mmv/Global Look Press

Сикорский — «личность весьма специфическая», отметил политолог Александр Воробьев. По его словам, раньше министр занимал гораздо более осторожную линию по Украине, но сейчас поддерживает наемников и всех тех, кто воюет против России.

«Действительно, Сикорский хвастался в своей книге тем, что стрелял по советским военным в Афганистане. Сокрушался в телефонных разговорах с коллегами, что, цитирую, приходится „отсасывать у американцев как полным фраерам“. Он расист. В том же разговоре назвал низкую политическую самооценку поляков „негритянством“, рассказывал совершенно расистские анекдоты о президенте США Бараке Обаме. В общем, полная мразь», — рассказал он NEWS.ru.

Почему Сикорский — «полезный идиот» для Запада

По мнению Корнилова, Сикорский некомпетентен и глуп как политик, поскольку его русофобия настолько сильна, что «затмевает все, что он когда-либо читал или учил».

«Притчей во языцех стал его знаменитый твит с благодарностью Америке за подрыв „Северных потоков“, который ему пришлось срочно удалять. Его не нужно было вербовать. Он впитал эту нелюбовь к России и русским с юности. В отличие от многих, кто работает за деньги, он действует „за идею“. При этом он зачастую действует вопреки интересам собственного, польского государства. Эта ненависть настолько сильна, что все остальное отходит на второй план. В этом смысле Сикорский — „полезный идиот“ для западного сообщества», — заключил эксперт.

