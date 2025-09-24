Российская делегация приземлилась в Нью-Йорке Лавров вместе с российской делегацией прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров возглавил российскую делегацию на юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Дипломатическая миссия прибыла в Нью-Йорк для участия в мероприятиях международного форума, пишет ТАСС.

Перелет официальной делегации из Москвы в Соединенные Штаты занял 11 часов 40 минут. Воздушное судно следовало по северному маршруту, проложив путь в облет ряда стран.

Центральным событием программы станет выступление главы российского внешнеполитического ведомства на общеполитической дискуссии. Оно запланировано на 27 сентября в рамках общего политического обсуждения.

В программе визита запланирован ряд двусторонних встреч с участием Лаврова. В частности, ожидаются переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Также министр примет участие в мероприятиях различных международных форматов, включая БРИКС, «Группу двадцати» и ОДКБ.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не смог получить визу в США для поездки на сессию Генассамблеи ООН. Он отметил, что такая ситуация происходит с ним третий год подряд.