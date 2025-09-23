Лидер российской партии не получил визу в США для поездки на сессию ГА ООН Слуцкий заявил, что не смог получить визу в США для поездки на сессию ГА ООН

Лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что не смог получить визу в США для поездки на сессию Генассамблеи ООН. Он отметил, что такая ситуация происходит с ним третий год подряд, передает корреспондент NEWS.ru.

Я единственный из делегации, нас пять человек во главе с министром иностранных дел, кто третий год подряд не получает визу, — сказал Слуцкий.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что процесс выдачи виз членам российской делегации на Генассамблею ООН еще продолжается. Она подчеркнула, что не все еще получили документы. При этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио планируют провести встречу в рамках 80-й сессии ГА.

До этого стало известно, что российские журналисты, которые будут сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова во время его визита на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, получили визы типа C2 — с ограничением передвижения по США. В документе отдельно отмечено, что прессе разрешается въезд в Соединенные Штаты «с целью немедленного и непрерывного транзита в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций».