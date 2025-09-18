Российским журналистам выдали «странные» визы для поездки в США Журналисты пула Лаврова получили визы с ограничением передвижения в США

Российские журналисты, которые будут сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова во время его визита на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, получили визы типа C2 — с ограничением передвижения по США, сообщает ТАСС. В документе отдельно отмечено, что прессе разрешается въезд в Штаты «с целью немедленного и непрерывного транзита в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций».

В визе также есть примечание, что ее владельцу запрещается отдаляться более чем на 40 километров от центра Нью-Йорка. Фактически это не позволяет журналистам посещать для интервью тот же Вашингтон.

Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пинью сообщила, что в рамках 19-го пакета санкций против Москвы планируется ужесточить визовый режим для российских туристов. По ее словам, обсуждения этой темы продолжаются, перечень санкций предоставят тогда, когда он будет готов.

До этого вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что безвизовый режим для поездок в Китай будет продлен после истечения годичного срока эксперимента. По его словам, российские туристы не будут нарушать 30-дневный срок пребывания в стране, поэтому КНР нечего опасаться.