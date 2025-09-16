Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 13:34

Еврокомиссия раскрыла, когда представит новый пакет антироссийских санкций

ЕК намерена представить новый пакет антироссийских санкций, когда он будет готов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еврокомиссия представит 19-й пакет антироссийских санкций, когда он будет готов, заявила представитель ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе. Она подчеркнула, что обсуждения этой темы продолжаются, передает ТАСС.

Обсуждения продолжаются, мы хотим подготовить надежный пакет и представим его, как только он будет готов, — сказала Пинью.

До этого стало известно, что Евросоюз отложил представление 19-го пакета санкций против России с 17 сентября на неопределенный срок. Предполагается, что задержка может быть связана с давлением на Венгрию и Словакию, которые зависят от российской нефти.

Замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что Евросоюз отложил принятие нового пакета санкций против России из-за непонятной позиции США. По словам сенатора, некоторые страны ЕС осознают, что последующие антироссийские санкции навредят их собственной экономике.

Между тем президент США Дональд Трамп назвал санкции ЕС против России недостаточно жесткими. Американский лидер указал, что страны региона продолжают закупать российское топливо. Трамп признал, что хочет полностью прекратить такие поставки.

