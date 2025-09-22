«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 17:48

Захарова высказалась о прогрессе в выдаче виз для участников ГА ООН

Захарова: процесс выдачи виз участникам ГА ООН от России еще продолжается

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Процесс выдачи виз членам российской делегации на Генеральную Ассамблею ООН еще продолжается, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Он подчеркнула, что не все еще получили документы, передает ТАСС.

Еще процесс продолжается, и получение виз, и аккредитация журналистов. Пока оформление идет, — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что российские журналисты, которые будут сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова во время его визита на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, получили визы типа C2 — с ограничением передвижения по США. В документе отдельно отмечено, что прессе разрешается въезд в Соединенные Штаты «с целью немедленного и непрерывного транзита в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций».

Между тем представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что в рамках 19-го пакета санкций против Москвы планируется ужесточить визовый режим для российских туристов. По ее словам, обсуждения этой темы продолжаются, перечень санкций предоставят тогда, когда он будет готов.

