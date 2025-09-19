«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 сентября 2025 в 14:24

Небензя анонсировал первую с 2021 года встречу Лаврова и Рубио

Небензя: Лавров и Рубио встретятся на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Василий Небензя Василий Небензя Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио планируют провести встречу в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил постоянный представитель РФ в международной организации Василий Небензя. Она станет первой с 2021 года, добавил он в интервью телеканалу «Россия-24».

Детали я пока приоткрыть не могу, потому что их нет. Понятно, что они будут обсуждать весь комплекс проблем и двусторонних, и многосторонних. Повестки как таковой пока нет, но такая встреча планируется, — сказал Небензя.

Тем временем представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Лавров может выступить на сессии Генассамблеи ООН 27 сентября. О точной дате сообщат позднее. Неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН начнется 23 сентября. График Лаврова на мероприятии будет очень насыщенным.

До этого Небензя на пленарном заседании Генассамблеи заявил, что все стороны, которые заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине, должны учитывать новые территориальные реалии. Он считает, что всем следует признать вхождение Крыма и четырех новых регионов в состав России.

