04 сентября 2025 в 20:03

Небензя обозначил, что нужно учесть для мирного урегулирования на Украине

Небензя: нужно учитывать территориальные реалии для урегулирования на Украине

Василий Небензя Василий Небензя Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Все стороны, которые заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине, должны учитывать новые территориальные реалии, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на пленарном заседании Генассамблеи, трансляция с которого велась на YouTube-канале Всемирной организации. По его словам, всем следует признать вхождение Крыма и четырех новых регионов в состав России.

Хочу подчеркнуть, что Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию кризиса. Вместе с тем необходимо понимать: чтобы мир был действительно прочным, все заинтересованные стороны должны учитывать новые территориальные реалии, возникшие после вхождения Крыма и четырех регионов в состав Российской Федерации. Это просто следует признать, — отметил Небензя.

Он подчеркнул, что жители Крыма, ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей сами сделали свой выбор. Дипломат обратил внимание, что люди продемонстрировали таким образом стремление быть с Россией, чем восстановили историческую справедливость. Причины такого их решения следует искать в «целенаправленной русофобской политике» Киева, который не оставил им иного выхода, заключил Небензя.

Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявлял, что российскую принадлежность Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в дальнейшем будет признавать все большее число государств. Он подчеркнул, что правда и законность на стороне Москвы.

