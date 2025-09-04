В МИД ожидают, что новые регионы России признает все больше стран

Российскую принадлежность Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в дальнейшем будет признавать все большее число государств, заявил в интервью журналу «Новые регионы России» заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Он подчеркнул, что правда и законность на стороне Москвы.

Уверены, что число стран, которые признают российскую принадлежность Донбасса, Херсонщины и Запорожья, будет расти, ведь правда и законность на нашей стороне, — сказал дипломат.

Что касается переговоров с Украиной в Стамбуле, то, по словам Галузина, Россия готова продолжать их. Она также рассматривает возможность повышения уровня делегаций. Москва заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта политико-дипломатическими методами, подчеркнул он.

Галузин также констатировал, что украинские власти и их европейские покровители не желают добиваться мирного урегулирования конфликта с Россией. По его словам, заявления киевского руководства говорят о попытке нивелировать договоренности, достигнутые на Аляске.