04 сентября 2025 в 11:10

Киев и Европу обвинили в нежелании завершить конфликт

МИД России: Киев и его евроспонсоры не хотят искать мирные развязки кризиса

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинские власти и их европейские покровители не желают добиваться мирного урегулирования конфликта с Россией, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью журналу «Новые регионы России», опубликованному на сайте ведомства. По его словам, недавние заявления киевского руководства свидетельствуют о попытке нивелировать договоренности, достигнутые на Аляске президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

С сожалением констатируем, что у Киева и его евроспонсоров пока отсутствует желание искать мирные развязки кризиса, — сказал Галузин.

Вместе с тем он отметил, что Россия готова продолжать диалог с украинской стороной в Стамбуле. Москва открыта к рассмотрению вопроса повышения уровня делегаций, подчеркнул замминистра.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пока не готовы к переговорам по урегулированию конфликта. При этом он выразил мнение, что в скором времени должно произойти некое событие, которое повлияет на их позиции. Трамп упоминал о наличии у него так называемых фазы два и фазы три в отношении России, которые пока не были применены.

