Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 16:47

Захарова назвала дату выступления Лаврова на сессии Генассамблеи ООН

Захарова: Лавров может выступить на сессии Генассамблеи ООН 27 сентября

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров может выступить на сессии Генассамблеи ООН 27 сентября, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что о точной дате сообщат позднее.

Предварительно выступление намечено на 27 сентября, но я хотела бы сказать, что эта дата будет обязательно сообщена вам официально и подтверждена позже, — сказала Захарова.

Представитель МИД рассказала, что неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН начнется 23 сентября. График Лаврова на мероприятии будет очень насыщенным, добавила она.

Ранее сообщалось, что российские журналисты, которые будут сопровождать Сергея Лаврова во время его визита на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, получили визы типа C2 — с ограничением передвижения по США. В документе отдельно отмечено, что прессе разрешается въезд в США «с целью немедленного и непрерывного транзита в штаб-квартиру ООН».

До этого Захарова заявила, что график двусторонних встреч главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН сейчас прорабатывается. Она отметила, что о возможной встрече с госсекретарем США Марко Рубио пока рано говорить.

Россия
Мария Захарова
МИД РФ
Сергей Лавров
Генассамблея ООН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае узнали, какой жесткий ответ Россия дала на провокации Британии
Хуситы ударили по отелю на курорте в Израиле
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.