Захарова назвала дату выступления Лаврова на сессии Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров может выступить на сессии Генассамблеи ООН 27 сентября, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что о точной дате сообщат позднее.

Предварительно выступление намечено на 27 сентября, но я хотела бы сказать, что эта дата будет обязательно сообщена вам официально и подтверждена позже, — сказала Захарова.

Представитель МИД рассказала, что неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН начнется 23 сентября. График Лаврова на мероприятии будет очень насыщенным, добавила она.

Ранее сообщалось, что российские журналисты, которые будут сопровождать Сергея Лаврова во время его визита на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, получили визы типа C2 — с ограничением передвижения по США. В документе отдельно отмечено, что прессе разрешается въезд в США «с целью немедленного и непрерывного транзита в штаб-квартиру ООН».

До этого Захарова заявила, что график двусторонних встреч главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН сейчас прорабатывается. Она отметила, что о возможной встрече с госсекретарем США Марко Рубио пока рано говорить.