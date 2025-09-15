Захарова высказалась о возможной встрече Лаврова и Рубио Захарова: разговоры о возможной встрече Лаврова и Рубио преждевременны

График двусторонних встреч главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН сейчас прорабатывается, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии ТАСС. По ее словам, о возможной встрече с госсекретарем США Марко Рубио пока рано говорить, но она не хотела бы «никого разочаровывать».

Прорабатывается график двусторонних встреч главы российского внешнеполитического ведомства. Я не хотела бы забегать вперед, но при этом не хочу вас и разочаровывать, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ отметила, что Варшаве следовало давно признать отсутствие добровольцев в Европе для войны с Россией ради «защиты Украины». Комментируя заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, она напомнила, что недавно он вместе с супругой активно убеждал украинцев поддерживать «западный курс».

Кроме того, Захарова заявила, что нынешняя международная обстановка напрямую связана с событиями Второй мировой войны. По ее словам, сегодня многие задаются вопросами «Что происходит?», «Чем это закончится?» и «Как действовать?», и без знания исторического контекста на них нельзя дать ответы.