Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 18:41

Захарова высказалась о возможной встрече Лаврова и Рубио

Захарова: разговоры о возможной встрече Лаврова и Рубио преждевременны

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

График двусторонних встреч главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН сейчас прорабатывается, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии ТАСС. По ее словам, о возможной встрече с госсекретарем США Марко Рубио пока рано говорить, но она не хотела бы «никого разочаровывать».

Прорабатывается график двусторонних встреч главы российского внешнеполитического ведомства. Я не хотела бы забегать вперед, но при этом не хочу вас и разочаровывать, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ отметила, что Варшаве следовало давно признать отсутствие добровольцев в Европе для войны с Россией ради «защиты Украины». Комментируя заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, она напомнила, что недавно он вместе с супругой активно убеждал украинцев поддерживать «западный курс».

Кроме того, Захарова заявила, что нынешняя международная обстановка напрямую связана с событиями Второй мировой войны. По ее словам, сегодня многие задаются вопросами «Что происходит?», «Чем это закончится?» и «Как действовать?», и без знания исторического контекста на них нельзя дать ответы.

Мария Захарова
Сергей Лавров
Марко Рубио
МИД РФ
Госдеп США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.