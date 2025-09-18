Отпетая русофобка и внучка нациста: назначение Фриланд опозорило Канаду

В Канаде экс-министра транспорта и внутренней торговли страны Христю Фриланд назначили спецпосланником по вопросам восстановления Украины. На эту тему резко и иронично высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав произошедшее «кульбитом», а саму Фриланд — русофобкой, внучкой нацистского коллаборациониста. Известна ли в Канаде родословная нового спецпосланника по Украине, почему мы видим все больше потомков нацистов в топе мировой политики — читайте в материале NEWS.ru.

Что имела в виду Захарова, назвав назначение Фриланд «кульбитом»

Захарова назвала кульбитом назначение в Канаде бывшего вице-премьера страны Христи Фриланд на должность спецпосланника по Украине.

«В канадском политическом паноптикуме в правительстве вытворяют такие кульбиты, что сам „Цирк дю Солей“ обзавидуется! Христя Фриланд — та самая отпетая русофобка и внучка нацистского коллаборациониста Михайло Хомяка — теперь будет курировать „украинский вектор“ в роли спецпосланника», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

«С такими „спецпосланничками“ с бандеро-оуновской (ОУН-УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена. — NEWS.ru) родословной кашу точно не сваришь. Ясно, что при ее активном вовлечении в это портфолио кризис в „незалежной“ может лишь усугубиться», — заключила официальный представитель МИД РФ.

Мария Захарова Фото: МИД РФ

Что известно о нацистских корнях Фриланд

57-летняя Христя Фриланд (Христина Александра Фриланд) — дочь канадца Дональда Фриланда и украинки Галины Хомяк. Она имеет степень бакалавра по русской истории и литературе. Хорошо владеет русским языком. Четыре года прожила в Москве, возглавляя московское бюро Financial Times.

Дед Фриланд по материнской линии Михаил Хомяк был главным редактором украиноязычной газеты «Краковские вести», выходившей на подконтрольной Гитлеру территории Польского генерал-губернаторства. В своей газете он активно продвигал нацистскую идеологию, перепечатывал статьи из фашистских изданий, выпустил ряд собственных материалов, которые стали толчком к еврейским погромам. Последний номер «Краковских вестей» вышел в марте 1945 года из Вены, куда Хомяк эвакуировался с бежавшими войсками немецкой армии. После войны уехал в Канаду, сменил имя на Майк Хомяк. Скончался в 1984 году.

С марта 2014 года Христя Фриланд находится в списке 13 граждан Канады, которым Россия запретила въезд в страну.

Почему в Канаде выбор пал на отпетую русофобку

После Великой Отечественной войны в Канаде обосновалась «большая община людей», которые сражались на стороне нацистов, напомнил политолог Дмитрий Дробницкий. Фриланд — потомок одного из таких людей, отметил он. Своей профессиональной русофобии она никогда не скрывала, добавил он.

Христя Фриланд (на первом плане) Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Знают ли об этом в Канаде? Да, конечно. Когда мы рассматриваем Канаду, надо понимать, что это — не Америка, не западное полушарие. И даже консервативные люди в США и европейцы рассматривают Канаду как кусок Старого Света, вынесенный на североамериканский континент, — пояснил эксперт NEWS.ru. — Поэтому Канада будет участвовать в общеевропейских усилиях по поддержке „антироссии“ в виде Украины — это очевидно. То, что Запад будет использовать нацистский коллаборационизм, — тоже очевидно. Раз нацизм можно использовать против России, давайте использовать. Так что назначение Фриланд вполне логично».

Почему много потомков нацистов в топе мировой политики

По мнению политолога Владимира Скачко, потомки нацистов сегодня приходят к власти исключительно на волне русофобии.

«Все потомки нацистов, как правило, — русофобы, — рассказал собеседник NEWS.ru. — И поэтому если в какой-то стране хотят подтвердить, что они находятся в мировом русофобском тренде, то там должны просто назначать на видные, медийные, публичные должности нацистов или их потомков. И Христя Фриланд этому соответствует. Она вообще-то претендует на премьерство в Канаде и поэтому должна „гавкать“ на Россию».

Потомки нацистов вливаются во властные структуры и занимают ключевые посты, потому что не была проведена денацификация Европы, считает Дробницкий. Она частично была проведена в свое время только в ГДР.

Хайнц Хоффман (слева, министр национальной обороны ГДР) и председатель Государственного совета Эрих Хонеккер (ГДР/СЕПГ) в Восточном Берлине Фото: imago stock&people/Global Look Press

«В ГДР денацификацию действительно проводили в органах власти и в элитах. Это было важным фактором становления коммунистической элиты в Германской Демократической Республике, — подчеркнул политолог. — В то же время в других странах денацификация проводилась не до конца. В ФРГ ее не было. В Италии и Финляндии вообще забыли, что там были свои нацисты, что они творили на территории СССР».

