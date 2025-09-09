Россия отмечает ослабление иммунитета к нацистской идеологии в ряде западных стран, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД России Марию Захарову, которая зачитала приветственное слово министра иностранных дел Сергея Лаврова к участникам Международного антифашистского форума. Дипломат отметил, что многие забыли, какую цену пришлось заплатить за установление мира.

К сожалению, вынуждены констатировать, что сегодня в целом ряде государств Запада иммунитет к нацистскому вирусу ослаб. Похоже там забыли, как тяжело нам достался мир и к чему способны привести убежденность в собственной исключительности, шовинизм, русофобия и антисемитизм, — говорится в приветственном слове Лаврова.

Ранее Сергей Лавров говорил, что Российская Федерация не планирует никому мстить и не станет отвергать бывших западных партнеров в случае их готовности возобновить сотрудничество. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что у Москвы отсутствует желание срывать злость на ком-либо или игнорировать других участников международных отношений. При этом он отметил, что Россия будет учитывать весь предыдущий негативный опыт взаимодействия с западными странами.