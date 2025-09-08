Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 11:10

Лавров раскрыл, что ждет Запад в случае возобновления сотрудничества с РФ

Лавров: Россия будет учитывать действия Запада при возобновлении сотрудничества

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская Федерация не намерена никому мстить и не станет отталкивать бывших западных партнеров в случае их возвращения, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом Москва будет учитывать весь предыдущий негативный опыт сотрудничества. Его выступление транслировал сайт МИД РФ.

Глава ведомства выступил с соответствующей речью перед студентами Московского государственного института международных отношений. Он подчеркнул, что у Москвы отсутствует желание срывать на ком-либо злость, а также игнорировать других участников международных отношений.

У нас нет никакого желания кому-то мстить, на ком-то срывать злость <…> Когда одумаются наши западные бывшие партнеры, а ныне соседи, и захотят прийти в РФ и снова здесь работать, мы не будем их отталкивать. Но посмотрим, на каких условиях это можно сделать. И, конечно, будем учитывать, что они, сбежав по команде своих политических руководителей, показали свою ненадежность, — отметил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что некоторые маргинальные политики Запада продолжают вынашивать планы против России. Министр указал, что они стремятся разделить страну на отдельные регионы.

Россия
Сергей Лавров
Запад
сотрудничество
