Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 10:51

Лавров заявил о планах западных маргинальных политиков по развалу России

Лавров: некоторые политики на Западе вынашивают планы по развалу России

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Некоторые маргинальные политики на Западе продолжают вынашивать планы против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления в МГИМО. В частности, он отметил, что они стремятся разделить страну на отдельные регионы.

До сих пор некоторыми маргинальными персонажами на Западе планируется развал Российской Федерации на различные регионы, — сказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что тройное рукопожатие между президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином подчеркивает единство их стратегических целей в различных областях. Он добавил, что между странами наблюдается тенденция к укреплению и развитию сотрудничества.

До этого Лавров отметил, что западные государства прибегают к откровенному шантажу, стремясь воспрепятствовать созданию многополярного мира. Таким образом они пытаются сохранить свое доминирование, пояснил глава МИД. Он также подчеркнул очевидность того, что конкурирующие стороны не просто укрепили свои позиции, но и по многим параметрам превзошли исторический коллективный Запад.

Россия
Сергей Лавров
планы
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали самые опасные консервы, которые могут привести к смерти
В Минобороны раскрыли масштаб нанесенного ВПК Украины урона
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 8 сентября, фото, видео
В Госдуме раскрыли, зачем европейские лидеры едут на встречу с Трампом
Зеленский обиделся на Трампа из-за отсутствия Украины на саммите на Аляске
«Я так готов на убийство»: сахалинец зарезал 15-летнюю петербурженку
«Хватать без разбора»: раскрыто, кто попадет под масштабную мобилизацию ВСУ
В Сети появились жуткие кадры с места стрельбы в Иерусалиме
Рубль сильно упадет? Курс сегодня, 8 сентября, что с долларом, евро и юанем
Залужный назвал выступление российской певицы в Лондоне «предательством»
Аналитики предупредили о риске недобора в бюджет России триллиона рублей
«125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам»: как пекли хлеб в Ленинграде
Число жертв стрельбы в Иерусалиме достигло пяти
Политолог предсказал крах Великобритании из-за двух кризисов
Россиянин забил знакомого гаечным ключом
Назван прогноз экспертов по ключевой ставке ЦБ на сентябрь
«Приветствуем эти усилия»: в Кремле высоко оценили миротворческий курс США
В Госдуме оценили возможность ежеквартальной индексации пенсий
Стало известно, что сдерживает Макрона от ввода войск на Украину
Раскрыто число ликвидированных в ходе конфликта на Украине наемников США
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.