Лавров заявил о планах западных маргинальных политиков по развалу России Лавров: некоторые политики на Западе вынашивают планы по развалу России

Некоторые маргинальные политики на Западе продолжают вынашивать планы против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления в МГИМО. В частности, он отметил, что они стремятся разделить страну на отдельные регионы.

До сих пор некоторыми маргинальными персонажами на Западе планируется развал Российской Федерации на различные регионы, — сказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что тройное рукопожатие между президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином подчеркивает единство их стратегических целей в различных областях. Он добавил, что между странами наблюдается тенденция к укреплению и развитию сотрудничества.

До этого Лавров отметил, что западные государства прибегают к откровенному шантажу, стремясь воспрепятствовать созданию многополярного мира. Таким образом они пытаются сохранить свое доминирование, пояснил глава МИД. Он также подчеркнул очевидность того, что конкурирующие стороны не просто укрепили свои позиции, но и по многим параметрам превзошли исторический коллективный Запад.