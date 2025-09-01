Западные государства прибегают к откровенному шантажу, стремясь воспрепятствовать созданию многополярного мира, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Таким образом, по его словам, они пытаются сохранить свое доминирование.

Западные страны пытаются этому (формированию многополярного мира. — NEWS.ru) помешать. Они стремятся сохранить свое доминирование, прибегая уже не к переговорам, не к методам честной конкуренции, а к прямому шантажу, давлению, санкциям, — прокомментировал Лавров.

Он также подчеркнул очевидность того, что конкурирующие стороны не просто укрепили свои позиции, но и по многим параметрам превзошли исторический коллективный Запад.

Ранее Лавров заявил, что на саммитах ШОС и ШОС+ в Китае с 31 августа по 1 сентября страны подтвердили свою решимость защищать интересы. Основной результат встреч — ориентация на защиту законных интересов. Были предложены инициативы, такие как реформа глобального управления, развитие зеленой экономики и сотрудничество в области искусственного интеллекта.