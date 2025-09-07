Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 14:06

Лавров объяснил значение тройного рукопожатия лидеров России, Китая и Индии

Лавров: РФ, КНР и Индия признают совпадение своих интересов в ряде ключевых сфер

Президент РФ Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух (слева направо) во время совместного фотографирования в Пекине. Президент РФ Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух (слева направо) во время совместного фотографирования в Пекине. Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Тройное рукопожатие между президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином подчеркивает единство их стратегических целей в различных областях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он отметил, что между этими странами наблюдается тенденция к укреплению и развитию сотрудничества, передает Telegram-канал «Вести».

Демонстрация того, что три великих державы, представляющие три великих цивилизации, осознают общность своих интересов по целому ряду направлений. Это не значит, что все на 100% совпадает, но налицо тенденция к тому, чтобы Китай, Россия, Индия развивали свое партнерство, извлекая взаимную выгоду из тех направлений, где у нас одинаковые интересы, — прокомментировал Лавров.

Политик подчеркнул, что страны должны сотрудничать в области экономического развития, решения социальных проблем и повышения уровня жизни граждан.

Ранее Лавров заявил, что Россия высоко ценит позицию Индии, которая не поддалась давлению США и осталась верной принципам свободной торговли. По словам Лаврова, американцы ранее активно поддерживали эти принципы, но теперь отошли от них.

Сергей Лавров
рукопожатие
Россия
Индия
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Утратила контроль»: Захарова пристыдила Швецию из-за дронов
В Москве завершился многотысячный крестный ход
Дмитрий Нагиев пожаловался на маленькую пенсию
В Британии увидели угрозу в словах Путина о западных войсках на Украине
Россию ждет экстремальная зима? Что в прогнозах, температурные «качели»
«Лаборатория Касперского» провела анализ хакерских групп, атакующих Россию
«Карта Достоевского» для школьников: что это, чем отличается от пушкинской
Ленивое овощное рагу — готовится само: 20 минут и ужин на столе!
Рианна вышла на балкон с полуобнаженной грудью
Борьба за двор без машин обернулась арестом для москвича
Раскрыт топ-5 самых ненадежных PIN-кодов
Военэксперт ответил, из-за чего мог начаться пожар в здании кабмина в Киеве
Выявлен неочевидный фактор, ускоряющий ухудшение памяти
«Начат в Российской империи»: Сальдо сделал громкое заявление о Херсоне
В «СберНПФ» раскрыли размер пенсии для россиян без трудового стажа
Рогов сообщил об освобождении Юнаковки
Европейская страна «превентивно» подняла истребители в небо
Лавров объяснил значение тройного рукопожатия лидеров России, Китая и Индии
Спасатели возобновили поиски косатки с пластиковой удавкой
Усику дали отсрочку на защиту титула несмотря на танцы и футбол
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.