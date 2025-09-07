Лавров объяснил значение тройного рукопожатия лидеров России, Китая и Индии

Президент РФ Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух (слева направо) во время совместного фотографирования в Пекине.

Тройное рукопожатие между президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином подчеркивает единство их стратегических целей в различных областях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он отметил, что между этими странами наблюдается тенденция к укреплению и развитию сотрудничества, передает Telegram-канал «Вести».

Демонстрация того, что три великих державы, представляющие три великих цивилизации, осознают общность своих интересов по целому ряду направлений. Это не значит, что все на 100% совпадает, но налицо тенденция к тому, чтобы Китай, Россия, Индия развивали свое партнерство, извлекая взаимную выгоду из тех направлений, где у нас одинаковые интересы, — прокомментировал Лавров.

Политик подчеркнул, что страны должны сотрудничать в области экономического развития, решения социальных проблем и повышения уровня жизни граждан.

Ранее Лавров заявил, что Россия высоко ценит позицию Индии, которая не поддалась давлению США и осталась верной принципам свободной торговли. По словам Лаврова, американцы ранее активно поддерживали эти принципы, но теперь отошли от них.