Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров газете «Компас». По его словам, американцы превозносили эти принципы несколько десятков лет, а теперь сами же им изменили.

Мы оценили тот факт, что Нью-Дели не прогнулся под давлением и сохраняет приверженность принципам свободной торговли, — констатировал Лавров.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Индией имеет решающее значение для обеспечения мира и процветания на глобальном уровне. Это заявление было сделано на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным.

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Моди провели личную беседу перед началом двусторонних переговоров. Переговоры состоялись перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Тяньцзине. Лидеры прибыли на место встречи на автомобилях российского лидера Aurus, как писали СМИ.