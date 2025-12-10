В Госдуме объяснили, зачем Трамп поднял вопрос коррупции на Украине Депутат Водолацкий: Трамп хочет вернуть Зеленского под свой контроль

Президент США Дональд Трамп и его команда инициировали обсуждение масштабных хищений на Украине, чтобы вернуть украинского лидера Владимира Зеленского под свой контроль, заявил NEWS.ru депутат Государственной думы Виктор Водолацкий. По его словам, эта тема и дальше будет раскручиваться в западных СМИ.

США осознают: их первоначальный проект выходит из-под контроля. Чтобы вернуть Зеленского в свои рамки, Трамп и его команда инициировали обсуждение масштабных хищений на Украине. По утверждениям, миллиарды долларов, направленные на Украину, лишь частично достигали цели. Предполагается, что до 50% этих средств оседали на офшорных счетах в западных банках, откуда затем распределялись: часть — команде Зеленского, часть — окружению Джо Байдена, которое, вероятно, вкладывало значительные суммы, — сказал Водолацкий.

По его мнению, Трамп намерен активно использовать тему хищений для дискредитации Демократической партии. Поэтому Зеленский в этом отношении является лишь инструментом.

Зеленский же в этой схеме — лишь инструмент, которым будут управлять до тех пор, пока он либо не согласится на условия Трампа, либо не будет устранен. Трампу нужна громкая победа в виде мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, — считает депутат.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предложил Зеленскому покинуть пост без проведения выборов. Если президент не способен вывести страну к миру, то отставка может стать единственным выходом, написал в своем Telegram-канале парламентарий.