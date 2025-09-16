Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким

Великобритания пригрозила применить силу в отношении РФ, если российские БПЛА окажутся в воздушном пространстве стран НАТО. Это заявление прозвучало после недавнего инцидента с дронами в Польше — правда, мнимая причастность Москвы к нему так и не была доказана. Однако это не помешало МИД королевства вызвать российского посла в Лондоне для дачи объяснений. Почему британцы огульно обвиняют Москву и как она будет отвечать на угрозы — в материале NEWS.ru.

В чем Британия обвиняет Россию

Британский МИД заявил, что королевство может применить силу в отношении РФ, если российские беспилотники нарушат воздушное пространство стран — членов НАТО. При этом в понедельник, 15 сентября, в министерство был вызван посол РФ в Лондоне Андрей Келин в связи с недавним падением беспилотных летательных аппаратов в Польше и Румынии. В их запуске британские власти обвиняют Москву.

«Россия должна понять, что продолжающаяся агрессия только укрепляет единство союзников по НАТО и нашу решимость поддерживать Украину, и любые дальнейшие вторжения снова будут встречены силой», — говорится в заявлении на сайте МИД Великобритании.

Сам дипломат во время визита в министерство опроверг причастность Москвы к случившемуся. В заявлении посольства РФ отмечается: королевство не смогло предоставить Келину никаких доказательств того, что вторгшиеся в польское воздушное пространство БПЛА якобы принадлежали России.

«Еще раз подтверждаем отсутствие с российской стороны какой-либо заинтересованности в эскалации напряженности в отношениях с Польшей или НАТО. Напротив, в дальнейшем раздувании милитаристской антироссийской истерии заинтересован Киев и его спонсоры, которые не раз уже осуществляли провокации с этой целью. Так что сторона, у которой рыльце в пуху, очевидна», — отметили в посольстве.

Британская армия Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

К чему приведут заявления Лондона

Заявления британского МИД свидетельствуют о готовности Лондона к антироссийским провокациям, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с NEWS.ru он назвал власти Соединенного Королевства «мастерами» подобных акций.

«Враждебные шаги с их стороны уже есть. Они поставляют оружие на Украину, практически участвуют в боевых действиях. Английские ракеты довольно неплохие, но наша ПВО их успешно сбивает. Фактически уже идет конфликт с Великобританией через Украину», — заявил парламентарий.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко в разговоре с NEWS.ru отметил: дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, что именно имел в виду Лондон под «применением силы».

«В Европе ряд стран готовы обсуждать активное противодействие России. Великобритания, очевидно, хочет перехватить у Германии эту миссию лидера по противостоянию Москве. Но за этим ничего не стоит, реально Лондон не собирается биться с Москвой. Сможет ли он продержаться в открытом конфликте — неясно, но этого и не предполагается. Россия не собирается вторгаться в воздушное пространство НАТО», — сказал Ткаченко.

Как Москва ответит на угрозы Лондона

О бездоказательности обвинений стран ЕС и НАТО из-за инцидентов с БПЛА заявляли и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, партнеры Украины «ежедневно обвиняют» Россию в провокациях, но даже не пытаются представить никакой аргументации.

Ткаченко считает, что Москва будет отвечать на дальнейшие агрессивные выпады зарубежных государств зеркально — прежде всего заявлениями официальных представителей МИД РФ. Однако не исключена и более жесткая реакция.

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Если будут предприняты попытки сбивать российские дроны в зоне СВО, тогда последует более жесткий ответ. По тем центрам или базам, откуда запускаются ракеты на перехват российских БПЛА, может быть нанесен удар», — заявил Ткаченко.

Колесник также подчеркнул: если Британия действительно рискнет применить силу против России, Москва не будет медлить с ответом «по законам военного времени».

«Возможен даже превентивный ответ. У нас ракеты быстрее, так что долетят [до Лондона] скорее. Россия не даст себя в обиду ни при каких обстоятельствах. Никогда не было такого, чтобы мы проявили слабину. И за рубежом должны понять, что этого не случится. Так что пусть англичане волнуются, слушая заявления своего правительства», — резюмировал депутат.

Читайте также:

Британия тайно готовится заменить Зеленского на Залужного: что изменится

Лондон спалился: в украинских ракетах «Фламинго» узнали британское оружие

«Гитлерюгенд» на Украине: британцы готовят детей-диверсантов для атак на РФ