«Ежедневно обвиняет Россию»: Песков ответил на выпады ЕС и НАТО Песков: НАТО и ЕС каждый день обвиняют Россию в провокациях

Обвинения со стороны Европейского союза и НАТО в адрес Российской Федерации в якобы проводимых провокациях носят ежедневный характер, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он отметил, что такие заявления делаются без предоставления каких-либо доказательств и носят исключительно политизированный характер.

Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях. Чаще всего даже не пытаясь представить какую-то аргументацию, — сказал он.

Ранее Песков, комментируя ситуацию с беспилотными летательными аппаратами, сбитыми над территорией Польши, сказал, что российская сторона не получала каких-либо запросов на контакты от Варшавы. Представитель Кремля переадресовал вопрос о данном инциденте Министерству обороны РФ, отметив, что в Кремле не будут его комментировать.

До этого временный поверенный в делах России Андрей Ордаш сообщил, что польская сторона не предоставила никаких доказательств причастности РФ к инциденту со сбитыми беспилотниками. Дипломат охарактеризовал выдвинутые Варшавой обвинения как совершенно беспочвенные.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. В настоящее время проводятся поисковые операции для обнаружения сбитых объектов. В связи с этим инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью Польши.