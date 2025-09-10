Песков переадресовал вопрос о ситуации с «заблудившимися» беспилотниками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны РФ вопрос о ситуации с беспилотниками в воздушном пространстве Польши. По его словам, которые передает ТАСС, комментировать данный инцидент в Кремле не будут.
Мы не хотели бы это никак комментировать. Это не в нашей компетенции. Это прерогатива Министерства обороны РФ, — подчеркнул он.
Ранее временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш заявил, что польская сторона не предоставила никаких подтверждений причастности России к инциденту со сбитыми беспилотниками. Выдвинутые Варшавой обвинения он охарактеризовал как абсолютно беспочвенные.
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предположил, что инцидент с БПЛА мог быть провокацией со стороны киевского режима с целью вовлечь Варшаву и НАТО в конфликт с Россией. По его словам, ради такого на Украине могли изготовить копии российских дронов и «даже триколор приклеить для убедительности».
Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. В настоящее время идет поиск сбитых объектов. В связи с этим было закрыто воздушное пространство над частью Польши, а Варшава попросила НАТО задействовать статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации стран — участников блока.