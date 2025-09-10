Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 13:58

Песков переадресовал вопрос о ситуации с «заблудившимися» беспилотниками

Песков переадресовал Минобороны России вопрос о дронах в небе над Польшей

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны РФ вопрос о ситуации с беспилотниками в воздушном пространстве Польши. По его словам, которые передает ТАСС, комментировать данный инцидент в Кремле не будут.

Мы не хотели бы это никак комментировать. Это не в нашей компетенции. Это прерогатива Министерства обороны РФ, — подчеркнул он.

Ранее временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш заявил, что польская сторона не предоставила никаких подтверждений причастности России к инциденту со сбитыми беспилотниками. Выдвинутые Варшавой обвинения он охарактеризовал как абсолютно беспочвенные.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предположил, что инцидент с БПЛА мог быть провокацией со стороны киевского режима с целью вовлечь Варшаву и НАТО в конфликт с Россией. По его словам, ради такого на Украине могли изготовить копии российских дронов и «даже триколор приклеить для убедительности».

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. В настоящее время идет поиск сбитых объектов. В связи с этим было закрыто воздушное пространство над частью Польши, а Варшава попросила НАТО задействовать статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации стран — участников блока.

Польша
беспилотники
Дмитрий Песков
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Tesla известного певца нашли разлагающийся труп
«Не грозит реальный срок»: что говорят об уголовном деле футболиста Смолова
Политолог оценил вероятность отстранения Макрона от власти
Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Геленджика
Делегация еще одной страны приедет в Москву на российско-арабский саммит
Минцифры пополнит белый список еще четырьмя сайтами
НАТО применила статью 4 в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше
Котлеты вкуснее обычных! Убираем 2 привычных ингредиента, получаем шедевр!
«Не собираюсь лезть»: Кадыров о работе племянника в бывшем «Даноне»
Осудившая СВО мать Тарасовой объявилась после ее задержания с наркотиками
ЕАЭС может пополниться еще одним государством
«Баба с возу — кобыле легче»: депутат о закрытии всех японских центров в РФ
Американские военные не смогли сбить НЛО над Йеменом
Бывший директор авиазавода возглавил производителя Aurus
В СПЧ напомнили, куда жаловаться на подозрительных мигрантов
IT-эксперт ответил, какие функции Apple пока недоступны для россиян
Путин объяснил, что представляет собой забота о бойцах СВО
Стало известно о почти полном обрушении горящего в Подмосковье склада
В Иране прояснили ситуацию с доступом МАГАТЭ на ядерные объекты
Дома у убитой афроамериканцем украинки заметили лозунг Black lives matter
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Наступление ВС РФ на Сумы 8 сентября: гибель 50% солдат, взятие Юнаковки
Россия

Наступление ВС РФ на Сумы 8 сентября: гибель 50% солдат, взятие Юнаковки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.